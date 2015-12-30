Три тонны среди школьных парт: в аэропорту Бейрута изъяли рекордную партию наркотиков

Ливанские таможенники сообщили, что в аэропорту Бейрута была изъята рекордная партия наркотических веществ. Об этом сообщает "ВВС-Россия".

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Представители таможни рассказали, что в остановленной партии были каптагон, амфетамин и гашиш. Контрабандисты упаковали их в парты для начальной школы, которые должны были быть отправлены в Египет.

Также ливанские службы безопасности сообщают, что им удалось обнаружить две лаборатории, которые выпускали каптагон и другие наркотические препараты. Таблетки каптагона обычно содержат амфетамин и кофеин и широко распространены на Ближнем Востоке.

Отметим, что в течение нескольких месяцев в аэропорту было изъято несколько партий наркотиков. В результате одного из инцидентов был арестован саудовский принц.