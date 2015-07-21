Задержан сотрудник прокуратуры Киевской области за наркоторговлю – Шокин

Задержан прокурор отдела прокуратуры Киевской области за наркоторговлю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генпрокурор Украины Виктор Шокин сегодня на брифинге в Киеве.

"Действительно, вчера был задержан прокурор прокуратуры Киевской области во время наркоторговли", - заявил он.

В свою очередь заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе на своей страничке в соцсети отметил, что "вчера вечером работниками нашей Генеральной инспекции совместно с СБУ во время сбыта части партии наркотиков (20 грамм вещества на сумму 8 тысяч гривен) был задержан прокурор отдела прокуратуры Киевской области, а также его поставщик".

"Стоимость всей партии оценивается приблизительно в 50 тысяч гривен. Удалось также найти местонахождение лаборатории, в которой изготавливались и продавались наркотики. В ней было обнаружено соответствующее оборудование и 3 ручные боевые гранаты", - добавил он.

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По словам Сакварелидзе на этот момент и прокурор, и его поставщик задержаны. Им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.