Авианосец ВМФ США "Гарри Трумэн" присоединился к борьбе против ИГ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ВМС США.

«Гарри Трумэн» и его авиакрыло в ходе военной миссии взаимодействуют с французскими вооруженными силами, представленными атомным авианосцем «Шарль де Голль».

По словам контр-адмирала Брета Батчелдера, операции совместно с французами позволяют антитеррористической коалиции увеличить огневую мощь и предоставляют «уникальную возможность для дальнейшего прогресса в борьбе с ИГ».

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Он отметил, что союзники дополняют друг друга — в то время как один участник может совершать боевые вылеты, другой может проводить техническое обслуживание и готовиться к следующему дню операции.

Авианосец «Шарль де Голль» прибыл в восточное Средиземноморье в ночь на 22 ноября. В состав базирующегося на корабле авиакрыла входят 18 истребителей Rafale-M, восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Super Etendard, два «летающих радара» E-2C в модернизированном варианте Hawkeye-2000 американской постройки, два вертолета SA.365N Dauphin и вертолет SA.319B Allouette III. Также на палубе авианосца размещен один вертолет AS.332 Super Puma Военно-воздушных сил Франции.