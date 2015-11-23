Французский авианосец с понедельника будет принимать участие в операции против ИГ

Об этом сообщил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала Europe 1, передает ZN.ua.

"Авианосец с истребителями на борту совместно с многоцелевыми истребителями, которые уже находятся в регионе с понедельника начнет наносить удару по боевикам ИГ", − заявил министр.

Ле Дриан утверждает, что целью операции является тотальное уничтожение "Исламского государства". Основные цели французской авиации – это фактическая столица ИГ Мосул, один из важнейших центров террористов Ракка, а также месторождения нефти, добыча которой контролируется боевиками.

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Министр уточнил, что Франция задействует в регионе 38 единиц истребительной авиации. 18 истребителей Rafale и 8 Super Etendard будут находиться на борту "Шарля де Голля", еще 12 истребителей Rafale и Mirage 2000 дислоцируются на военных аэродромах Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ле Дриан подчеркнул, что французское военное руководство не намерено уведомлять режим Башара Асада о своих планах в Сирии. Он также отметил, что позиция РФ в Сирии относительно поддержки Асада изменилась, о чем свидетельствует увеличение количество ударов российской авиации по силам ИГ.

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Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд, выступая перед французским конгрессом, сообщил, что к берегам Сирии направится флагман французского военно-морского флота авианосец "Шарль де Голль". Олланд также отметил, что Франция находится в состоянии войны с радикальными исламистами. "Франция находится в состоянии войны с исламистами, которые угрожают не только нашей стране, но и всему миру", - сказал президент Франции.