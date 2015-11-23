Французский авианосец уничтожил два объекта боевиков ИГИЛ в Ираке

Удары французского авианосца "Шарль де Голль" уничтожили два объекта террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке, говорится в заявлении Генштаба Франции, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что палубная авиация авианосца в понедельник "совершила первые боевые вылеты, чтобы нанести удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

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Авианосец прибыл в район Восточного Средиземноморья в ночь на воскресенье. Ожидается, что поход авианосца продлится по меньшей мере четыре месяца — об этом сообщали французские СМИ, однако продолжительность миссии может быть увеличена.

На корабле находятся 18 истребителей Rafale, восемь сверхзвуковых палубных штурмовиков Dassault Super-Etendard, а также два палубных самолета дальнего радиолокационного обнаружения Hawkeye. Команда авианосца состоит из 1,9 тысячи моряков, летчиков и механиков.