Россия готова обсуждать ослабление санкций СБ ООН в отношении Талибана

Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Поддерживаем линию правительства Исламской Республики Афганистан на достижение национального примирения. Готовы гибко подходить к вопросам возможного ослабления санкционного режима Комитета СБ ООН 1988 по талибам, если это не противоречит национальным интересам Афганистана", - заявил дипломат.

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На прошлой неделе Кабулов заявил о том, что Россия имеет общие интересы с движением Талибан, касающиеся борьбы с экстремистской группировкой "Исламское государство". В связи с этим Россия планирует поставлять талибам оружие, но "осторожно и в основном на коммерческой основе", сказал Кабулов.

Несколькими днями позже Талибан заявил, что не обсуждает с Россией совместную борьбу против группировки "Исламское государство". На своем англоязычном сайте талибы заявили, что не видят необходимости получать помощь от кого бы то ни было в связи с так называемым ДАИШ, и добавляют, что не вступали в контакт и не вели переговоров ни с кем по этому вопросу.