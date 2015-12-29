ИГИЛ разработало правила содержания рабынь - Reuters

Выдержки из документа опубликовало агентство Reuters, передает РБК.

В правилах, в частности, прописано, когда боевик может вступать с рабыней в интимную связь. Кроме того, в документе содержится запрет для отца и сына вступать в связь с одной и той же рабыней. Кроме того, тому мужчине, кто держит в рабстве мать и дочь, запрещается вступать в связь с обеими женщинами. В случае, если женщина находится «в совместном владении», вступить с ней в связь могут оба хозяина.

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ООН и ряд правозащитных организаций уже неоднократно обвиняли «Исламское государство» в систематических нарушениях прав и изнасилованиях тысяч женщин и девочек от 12 лет.

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Как следует из доклада правозащитной организации Human Rights Watch, которая опросила нескольких женщин, которым удалось бежать с контролируемых ИГ территорий в Ираке и Сирии, женщин продают в рабство или передают боевикам «Исламского государства» в качестве подарков.

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Ранее Reuters сообщал, что в «Исламском государстве» создаются министерства – в частности, были созданы ведомства, отвечающие за нефть и рабов.

Кроме того, ИГИЛ готовит из похищенных детей шпионов и террористов-смертников