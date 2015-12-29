Прогноз Stratfor о политической и экономической ситуации в мире: противостояние Турции с Россией неизбежно

Устаревшие геополитические реалии и цены на сырьевые товары продолжат коллапсировать, потому 2016 год обещает быть тревожным в большей части мира, говорится в прогнозе Stratfor.

Согласно расчетам аналитиков, Турция усилит свое влияние в регионе, активизируя военную акцию на севере Сирии, а также пытаясь увеличить свое присутствие на севере Ирака. При этом целью Анкары будет противостояние не только боевикам «Исламского государства», но и сдерживание сирийских курдов.

Stratfor приходит к выводу, что эти действия увеличат риск противостояния Турции с Россией и Ираном, в чем РФ меньше всего заинтересована, ведь Анкара контролирует подходы к Черному и Средиземному морям. Но этот сценарий неизбежен. Кроме того, в Stratfor предупреждают, что вовлеченность России в сирийский конфликт растет и это может привести к «расползанию» ее первоначальной задачи в регионе и необходимости решать слишком много задач одновременно. Россия будет пытаться привлечь США к компромиссу, чтобы сгладить западное влияние в постсоветском пространстве. Соединенные Штаты будут готовы вести переговоры по тактическим вопросам, но не дадут Москве возможности отыгрывать более глобальные сценарии. Работа администрации США будет недостаточной для того, чтобы укрепить европейских союзников на линии фронта с Россией.

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Независимо от мотивов вторичных участников, усиленная военная кампания против "Исламского государства", безусловно, повредит ядру воинствующей группы. Тем не менее, "юный" халифат не будет ликвидирован в будущем году, прогнозирует Stratfor. Отсутствие надежных сухопутных войск будет препятствовать анти-ИГИЛ кампании. И чем слабее будут становиться позиции "Исламского государства", тем более активно группа и ее филиалы будет пытаться вести теракты за пределами Ближнего Востока, чтобы сохранить свою актуальность. Это, в свою очередь, будет стимулировать конкуренцию среди других террористических джихад- группировок - типа Аль-Каиды на Аравийском полуострове, в странах Магриба, Западной Африки и Южной Азии, которые также будут пытаться идти в ногу.

Угроза джихада, отмечают в Stratfor, будет питать исламофобию на Западе и катализирует фрагментацию Европы. Пограничный контроль для сохранения национальной самобытности нивелирует принцип ЕС, утверждающий свободное передвижение людей. Закрытые границы создадут ловушку для мигрантов в странах Западных Балкан, где уже изобилуют этническая и религиозная напряженность. Но ведущая роль в Европе в 2016 году будет отведена Франции и Германии, двум столпам Европейского Союза. В обеих странах, готовящихся к выборам 2017 года, все сильнее набирает обороты националистическое и евроскептическое направление. Со временем Германия станет гораздо менее компромиссной в вопросах интеграции в ЕС.

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Продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики и очередной год низких цен на нефть будут иметь паллиативный эффект на внутренние трения в Европе, тогда как глобальные товарные рынки продолжат страдать, согласно анализу Stratfor. Выход иранской нефти на рынок в первой половине года компенсирует падение производства в США. Независимо от этого, Саудовская Аравия по-прежнему готова брать на себя еще больше долговых обязательств и отсрочивать разработку запасов, чтобы справиться с низкими ценами на нефть.

Китай также не окажет поддержку ценам на сырьевые товары. Рост потребления продолжит ослабевать, в то время как Пекин будет пытаться проводить реформы на фоне роста инакомыслия в рядах Партийной элиты. Даже Пекин сталкивается с угрозой партийной раздробленности, он все еще будет обладать достаточным экономическим весом для стимулирования государств Юго-Восточной Азии уравновесить растущее присутствие США в регионе.

Низкие цены на сырьевые товары и повышение процентных ставок в США, которые влияют на национальные валюты, сулят еще один трудный год большей части Латинской Америки, прогнозируют в Stratfor. Угроза импичмента повиснет над президентом Бразилии Дилма Руссефф и ухудшит инвестиционный климата в стране в краткосрочной перспективе. Аргентина имеет шанс обрести президента, ориентированного на реформы, но его ресурсы очень ограничены. Единая социалистическая партия Венесуэлы, в конечном счете, расколется под растущим политическим и экономическим давлением, страна рискует объявить дефолт по внешнему долгу в будущем году.

Принимая к вниманию определяющие события 2016 года, Stratfor выражает растущее опасение, что 2017 год будет характеризоваться еще более усугубляющимся глобальным беспорядком. Важно осознавать, что все перечисленные тенденции связаны, ведь противостояние США-Россия, растущий национализм в Европе, повторный выход на мировую арену Турции и другие геополитические течения взаимодействуют и подпитывают друг друга, - подытоживает Stratfor.