Оппозиция Венесуэлы получила конституционное большинство в парламенте

Официальные результаты выборов опубликованы на сайте Национального избирательного совета, сообщает Дождь.

Правящая Социалистическая партия получает 32,93% голосов и занимает лишь 55 мест в Национальной ассамблее. Оппозиционная коалиция «Круглый стол демократического единства» получает 109 мест, представители коренных народов — еще три места.

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Всего в венесуэльском парламенте 167 мест, поэтому 111 мест достаточно для формирования квалифицированного большинства, в том числе для принятия изменений в конституцию. Также оппозиция сможет вскоре запустить процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро.

Выборы в Венесуэле состоялись на прошлой неделе на фоне глубокого экономического кризиса, девальвации и дефицита продуктов. В результате правящие социалисты потерпели первое поражение с 1999 года.