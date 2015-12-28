В Кремле прокомментировали сообщения о секретной миссии посланника Путина по Сирии

Об этом сообщает РБК.

Лаврентьев по рабочим вопросам действительно ведет челночную дипломатию в странах ближневосточного региона, которые вовлечены в процесс политического урегулирования в Сирии, отметил Песков.

По словам Пескова, Лаврентьев был назначен на свою должность за несколько недель до того, как Путин посетил Иран. «Он достаточно активно занимается вопросом и посещает различные страны региона», - сказал Песков.

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Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Лаврентьев посетил Израиль с секретной миссией, в ходе которой обсуждались детали соглашения о прекращении войны в Сирии. Российскую делегацию принял советник премьер-министра Израиля по национальной безопасности Йосси Кохен, кроме того, Лаврентьев встретился с представителями МИДа и канцелярии премьер-министра Израиля, уточняет издание.