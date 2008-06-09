Обама способен спасти экономику США (опрос)

Согласно результатам опроса, проведенного центром Pew Research в конце мая, 51 процент избирателей считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама способен улучшить экономическую ситуацию в США, пишет The Wall Street Journal.

О сопернике Обамы республиканце Джоне Маккейне то же самое сказали 36 процентов избирателей. При этом 13 процентов опрошенных считают, что это не под силу никому из кандидатов, либо затруднились с ответом.

Экономическая политика остается самым главным для избирателей пунктом предвыборных программ кандидатов. Ее назвали очень важной 88 процентов опрошенных. Войну в Ираке считают очень важным вопросом 72 процента американцев.

Среди тем, которые волнуют американцев меньше, чем экономика, но больше, чем война в Ираке - образование, здравоохранение, ситуация на рынке труда и энергетика. В мае в США был зафиксирован самый высокий за последние два десятилетия уровень безработицы - 5,5 процента.

66 процентов избирателей считают, что следующий президент США должен в большей степени концентрироваться на внутренних проблемах страны, и всего 22 процента считают внешнюю политику более важной.

Лента.ру