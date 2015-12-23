Кремль "не видел" доклад Amnesty International о жертвах среди мирного населения Сирии из-за авиаударов РФ

По его словам, Кремль не получал доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о якобы бомбардировках гражданских объектов в Сирии со стороны ВКС РФ, сообщает РИА Новости.

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"А кому они отправили? Нет, не видели", — сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле доклад Amnesty International, который организация отправила России еще в сентябре.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что вся информация, связанная с действиями российских военно-космических сил в Сирии, находится в распоряжении Министерства обороны России.

"Ну вы знаете, это, наверное, вопрос ближайшего брифинга министерства обороны. Это детали, связанные с проведением операции, и полная информация есть только у Минобороны", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле проанализировать доклад.

При этом комментируя уточнение журналиста о том, что на брифингах министерства обороны не задают вопросов, Песков сказал: "Это же не министерство иностранных дел, это министерство обороны, и, конечно, у них есть определенные предпочтения, они имеют право на это, там есть определенная специфика, особенно, в условиях проведения боевой операции".