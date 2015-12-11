Amnesty International: Саудовская Аравия и ее союзники бомбят школы в Йемене
07:53, 11 декабря 2015Мир
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Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Саудовскую Аравию и ее союзников в атаках на школы в Йемене.
REUTERS
По данным организации, после того как в марте возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала наносить авиаудары по Йемену, более тысячи школ в стране вынуждены были прекратить работу - около четверти из них были полностью разрушены, сообщает Русская служба Би-би-си.
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В новом докладе организацию призывает США и Британию приостановить продажи оружия Саудовской Аравии, чтобы не стать соучастниками военных преступлений.
Ранее правозащитники уже призывали США немедленно прекратить снабжать Саудовскую Аравию и её партнеров по антихуситской коалиции оружием, поскольку, по данным Amnesty, те регулярно бомбят жилые дома, школы и мечети.
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