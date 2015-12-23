США рассекретили перечни целей для атомных бомбардировок в СССР

Документ Стратегического авиационного командования раскрывает многочисленность и разнообразие целей на их территории, а также содержит многочисленные подробности, пишет "Голос Америки". Его авторы разработали план "систематического уничтожения" урбанистических и промышленных объектов советского блока, причем во всех указанных городах, среди которых Пекин, Москва, Ленинград, Восточный Берлин и Варшава, непосредственной целью объявлено "население".

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Национальное управление архивов и документации, базирующееся в Университете Джорджа Вашингтона, получило доступ к докладу объемом более 800 страниц в рамках программы обязательного рассекречивания.

Среди документов есть списки более 1100 аэродромов в странах советского блока, каждому из которых присвоен номер очередности.

Поскольку первостепенным приоритетом для атомных бомбардировок (до эпохи межконтинентальных баллистических ракет) были советские бомбардировщики, Стратегическое авиационное командование присвоило первый и второй номера авиабазам Быхов и Орша в Беларуси. На обеих базах были размещены самолеты Ту-16 (Барсук), которые представляли угрозу для союзников НАТО и сил США в Западной Европе.

В другом списке перечислены промышленные зоны, подлежащие "систематическому уничтожению". Туда входят более 1200 городов в странах советского блока, от Восточной Германии до Китая, также с приоритетными номерами. Москва и Ленинград являются целями номер один и номер два соответственно. В Москве перечислено 179 намеченных эпицентров взрыва, в Ленинграде - 145, включая "население".

В обоих городах отмечены военно-воздушные объекты, в том числе центры командования советских военно-воздушных сил, которые в начале войны были быть уничтожены термоядерным оружием.

В соответствии с докладом, Стратегическое авиационное командование планировало наносить удары по военно-воздушным объектам с бомбами мощностью от 1,7 до 9 мегатонн. При взрыве на уровне земной поверхности возникла бы значительная угроза радиоактивного воздействия на находящихся в окрестностях мирных жителей.

Командование также хотело получить бомбу мощностью 60 мегатонн, которую предполагалось использовать преимущественно в целях сдерживания, а также для достижения "значительных результатов" в случае неожиданной атаки со стороны СССР. Одна мегатонна в 70 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.