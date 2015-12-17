В Госдуме РФ предложили распустить НАТО как "раковую опухоль Европы"

Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что, прежде всего, из НАТО следует исключить США.

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"У меня особое отношение к этой организации, которую я считаю раковой опухолью всего европейского континента. Было бы лучше, чтоб эта организация была распущена", - цитирует Нарышкина "ТАСС".

Спикер Госдумы РФ предложил собственную схему роспуска НАТО: "Это можно было бы сделать в несколько этапов. Прежде всего, исключить из организации Соединенные Штаты Америки. После этого можно было бы безболезненно распустить организацию в целом. Это послужило бы хорошим шагом на пути к повышению безопасности и стабильности на всем европейском континенте".

"Ну а пока, конечно, нас очень беспокоит расширение НАТО на Восток, приближение инфраструктуры НАТО к нашей территории, к нашим границам", - продолжил он.