В Госдуме РФ предложили распустить НАТО как "раковую опухоль Европы"
Нарышкин утверждает, что было бы лучше, если бы Альянс распустили.
Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что, прежде всего, из НАТО следует исключить США.
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"У меня особое отношение к этой организации, которую я считаю раковой опухолью всего европейского континента. Было бы лучше, чтоб эта организация была распущена", - цитирует Нарышкина "ТАСС".
Спикер Госдумы РФ предложил собственную схему роспуска НАТО: "Это можно было бы сделать в несколько этапов. Прежде всего, исключить из организации Соединенные Штаты Америки. После этого можно было бы безболезненно распустить организацию в целом. Это послужило бы хорошим шагом на пути к повышению безопасности и стабильности на всем европейском континенте".
"Ну а пока, конечно, нас очень беспокоит расширение НАТО на Восток, приближение инфраструктуры НАТО к нашей территории, к нашим границам", - продолжил он.