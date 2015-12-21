Первый обвиняемый по "митинговой" статье российский активист бежал в Украину

Накануне активист, не имеющий заграничного паспорта, нелегально пересек российско-украинскую границу и сейчас находится в Харькове, передают "Грани.ру".

Теперь Ионов намерен легализоваться в Украине и подать документы на соискание политического убежища. При этом свой шаг 76-летний активист объяснил переменами в личной жизни.

Напомним, 25 ноября по делу Ионова прокурор запросил для подсудимого три года условно с трехлетним испытательным сроком, а также запретом на выезд из Москвы и на посещение массовых мероприятий. Ионов тогда заявил, что это ограничение соблюдать не будет.

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Приговор активисту должен был быть оглашен 10 декабря, однако тремя днями раньше, после приговора Ильдару Дадину, который получил по такому же обвинению три года реального срока, у Ионова начались проблемы с сердцем. Он попал в реанимацию с диагнозом "нестабильная стенокардия". Выступление Ионова с последним словом и оглашение приговора были перенесены на 23 декабря.

Стоит отметить, что Ионов стал первым активистом в РФ, преследуемым по статье 212.1 УК. Дело против него открыли 16 января. После возбуждения дела активист находился под подпиской о невыезде. Суд над ним продолжался с сентября.