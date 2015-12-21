"Дешевые сенсации": Минобороны РФ прокомментировало информацию о гибели российских военных в Сирии
В Минобороны России опровергли сообщение о якобы гибели девяти российских военнослужащих в Сирии.
Об этом говорится в сообщении управления пресс-службы и информации оборонного ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее на сайте телеканала «Дождь» было опубликовано сообщение, что The Wall Street Journal сообщил о гибели девяти российских контрактников в Сирии.
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«Издание ссылается на расследование американской газеты The Wall Street Journal, в котором не только нет упоминания об участии российских военнослужащих в наземной операции, но и тем более ничего не сказано об их гибели на территории Сирии», - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, «данный вброс был сделан еще в октябре другим российским новостным ресурсом».
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В Минобороны рекомендовали внимательно относиться к проверке информации и не вводить в заблуждение «дешевыми сенсациями».
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что переброска личного состава ВС РФ идет из военного порта в Новороссийске, однако, не все офицеры и контрактники хотят воевать, и некоторые из них отказываются ехать в новую горячую точку.