Президент Польши назначил новым премьером Беату Шидло
Сегодня президент Польши Анджей Дуда назначил нового премьер-министра страны Беату Шидло.
"Я глубоко убеждена, что это будет правительство сотрудничества и что в парламенте мы будем реализовывать позитивные изменения", - сказала новоизбранный польский премьер-министр, передает Еспресо.TV со ссылкой на TVN24. Она пообещала, что девизом ее правительства будет "труд и смирение".
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Сообщается, что, по неофициальной информации, в понедельник должно состояться назначение нового правительства. В среду ожидают представления Беаты Шидло.
Польский президент подчеркнул, что правительство Шидло начинает работать в чрезвычайных условиях, имея единоличное большинство в обеих палатах парламента.
Напомним, в Польше победу на парламентских выборах одержала консервативная партия "Право и справедливость". Состав нового правительства был объявлен 9 ноября.