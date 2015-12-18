РоссТВ анонсировало "разоблачающий" фильм о "заказчике" антикоррупционного расследования Навального Браудере

Об этом сообщается на сайте российского телеканала.

"Кто такой Уильям Браудер? Сотрудник иностранных спецслужб, аферист международного масштаба и кукловод российской оппозиции. "Браудер и Ко" - смотрите в программе "ЧП. Расследование" на НТВ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлава Hermitage Capital: этой ночью Россия вступила в темную эпоху тоталитарной диктатурыРанее УНИАН сообщал, что скандальный российский генпрокурор Юрий Чайка считает, что организатором фильма-расследования о бизнесе его сыновей является глава фонда Hermitage Capital Браудер.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.