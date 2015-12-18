В Лос-Анджелесе сотни людей эвакуировали из кинотеатра во время показа "Звездных войн"
08:23, 18 декабря 2015Мир
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Несколько сотен человек были эвакуированы во время показа в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса новой части фильма «Звездные войны».
Кто-то из посетителей случайно нажал кнопку тревоги / Twitter
Об этом сообщает TMZ.
Показ фильма был прерван через 30 минут, после его начала, сотрудники кинотеатра посоветовали зрителям вернуться домой «в целях безопасности».
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Позднее выяснилось, что кто-то из посетителей случайно нажал кнопку тревоги, после чего кинотеатр возобновил свою работу.
Как сообщал УНИАН, за месяц до премьеры лента собрала более $50 миллионов.
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