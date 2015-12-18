В Лос-Анджелесе сотни людей эвакуировали из кинотеатра во время показа "Звездных войн"

Об этом сообщает TMZ.

Показ фильма был прерван через 30 минут, после его начала, сотрудники кинотеатра посоветовали зрителям вернуться домой «в целях безопасности».

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Позднее выяснилось, что кто-то из посетителей случайно нажал кнопку тревоги, после чего кинотеатр возобновил свою работу.

Как сообщал УНИАН, за месяц до премьеры лента собрала более $50 миллионов.