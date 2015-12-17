Суд Бразилии заблокировал мессенджер WhatsApp
10:36, 17 декабря 2015Мир
498 0
Власти Бразилии заблокировали доступ к популярному приложению WhatsApp, позволяющему обмениваться сообщениями на смартфонах.
REUTERS
Суд бразильского штата Сан-Паулу постановил приостановить работу сервиса на 48 часов из-за отказа калифорнийской компании исполнять ранее вынесенное решение суда по одному уголовному делу, передает Би-би-си.
Читайте такжеВ ОАЭ за брань в сети теперь могут посадить в тюрьму
Гендиректор WhatsApp Ян Кум заявил, что испытывает сожаление, видя Бразилию изолированной от остального мира.
Владельцы конкурирующего с WhatsApp мессенджера Telegram сообщили, что за несколько часов после решения бразильского суда к их сервису подключились более миллиона новых пользователей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter