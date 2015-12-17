Суд Бразилии заблокировал мессенджер WhatsApp

Суд бразильского штата Сан-Паулу постановил приостановить работу сервиса на 48 часов из-за отказа калифорнийской компании исполнять ранее вынесенное решение суда по одному уголовному делу, передает Би-би-си.

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Гендиректор WhatsApp Ян Кум заявил, что испытывает сожаление, видя Бразилию изолированной от остального мира.

Владельцы конкурирующего с WhatsApp мессенджера Telegram сообщили, что за несколько часов после решения бразильского суда к их сервису подключились более миллиона новых пользователей.