Испанский подросток ударил премьер-министра страны (видео)

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету El Mundo.

Юноша попросил политика сфотографироваться с ним, после чего ударил премьера по лицу.

Свидетели сообщили, что некоторые из собравшихся горожан приветствовали этот поступок криками «браво, браво!». После этого молодой человек бросил на землю разбитые ударом очки политика и успел отвесить оплеуху одному из руководителей службы охраны премьера.

Телохранители задержали нападавшего и отвели в отделение полиции. Причины такого поступка молодого человека выясняются.

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Премьер-министр отреагировал на инцидент вопросом к окружающим: «Как это могло произойти?» Сопровождавшие 60-летнего политика лица пытались смягчить ситуацию, демонстративно игнорируя происшествие и продолжая прогулку по городу, отмечает издание. Премьер продолжил путь без очков, из города он уехал в Ла-Корунью, где должен был принять участие в митинге.