Участники переговоров в Вене выступают за создание переходного правительства в Сирии

С учетом получасового перерыва она продолжалась более семи часов, сообщает Би-би-си.

До проведения такой встречи и формирования правительства все стороны переговоров, в которых приняли участие ряд значимых региональных игроков, обещают добиваться установления перемирия на всей территории страны.

В переговорах принимали участие 19 делегаций, в том числе из США, Саудовской Аравии, Турции, Ирана, ОАЭ, Катара, Иордании, Германии, Франции, Египта, Италии, Великобритании, Ирака, Ливана и России.

В итоговом коммюнике встречи, представленным спецпосланником ООН по Сирии Стафаном де Мистурой, девять пунктов. В частности, возможность доставки гуманитарной помощи должна быть обеспечена на всей территории Сирии; экстремистская группировка "Исламское государство" и другие организации из списка экстремистских организаций ООН должны быть уничтожены; в Сирии должно сохраниться единое светское государство со всеми его институтами; дипломатические усилия по прекращению конфликта будут интенсифицированы.

Будет проведена международная встреча по Сирии с участием представителей правительства Башара Асада и оппозиции. Итогом встречи, говорится в заявлении, должно стать формирование нового переходного правительства, представляющего интересы всего народа, которое будет руководить страной до следующих выборов, вслед за которыми у страны появится новая конституция, а также процесс политического урегулирования будет проводиться сирийским народом и народ Сирии определит её будущее.

Страны-участницы процесса урегулирования примут усилия для обеспечения перемирия на всей территории страны. С ИГ перемирия заключено не будет.

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После встречи госсекретарь США Джон Керри сделал короткое заявление, назвав переговоры конструктивными и сказав, что он удовлетворен их результатом.

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров заявил, что добиться перемирия в Сирии необходимо "в ближайшие недели".

Удовлетворение встречей выразил и глава британского МИД Филип Хэммонд. Он добавил, что следующую встречу глав МИД по Сирии с таким же или близким составом участников планируется провести в течение двух недель.

Сторонам, однако, не удалось договориться о судьбе президента Сирии Башара Асада.

Также глава МИД Саудовской Аравии сообщил журналистам, что дипломаты договорились создать специальный орган, который займется конституционной реформой, проведением парламентских и президентских выборов в Сирии.