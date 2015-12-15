Из Сирии в госпиталь в Москве доставили тяжело раненного высокопоставленного военного РФ - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

Кроме того, Кремль продолжает принимать меры по обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии. Это, в частности, перелеты двух военно-транспортных самолетов Ил-76 с авиабазы Хмеймим и проход через пролив Босфор в направлении Средиземного моря БДК "Минск" Балтийского флота.

Читайте такжеФСБ РФ озвучила количество убитых в Сирии и Ираке россиян, вступивших в ряды ИГИЛ

"Российская сторона несет очередные потери в сирийском конфликте. Из Сирии в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко МО РФ доставили тяжело раненного высокопоставленного российского военнослужащего", - говорится в сообщении разведки.

Ранее разведка сообщала, что Россия планирует перебросить авиацией в Сирии подразделения танковой дивизии.

Кроме того, стало известно, что на территорию Луганской области, подконтрольную боевикам "ЛНР", доставили тела шести российских военнослужащих из Сирии.