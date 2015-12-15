В Кремле прокомментировали создание антитеррористической коалиции с участием Турции

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Нам потребуется еще какое-то время, чтобы проанализировать принятое решение, естественно, на основе детальной информации, в которой мы нуждаемся, - то есть кто именно вошел в эту коалицию, какие общие цели декларируются, каким образом идет речь о противодействии экстремизму. Если говорить гипотетически, то, конечно, объединение усилий в борьбе с экстремизмом в различных его проявлениях - это позитивное явление. Но, безусловно, перед тем как давать оценку, нужно понимать детали», - заявил Песков.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Эр-Рияде заявили о создании новой антитеррористической коалиции из 34 стран. В число участников вошли Пакистан, Бангладеш, Турция, Египет и Нигерия.