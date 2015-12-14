ФРГ отказала США в дополнительной военной помощи в борьбе с "Исламским государством"

Это следует из ответа канцлера Ангелы Меркель в эфире ZDF на вопрос о возможности направления дополнительных сил, передает Lenta.ru.

Читайте также"Исламское государство" взяло ответственность за гибель 16 человек в Хомсе

Журнал Der Spiegel сообщил в субботу, 12 декабря, что министр обороны США Эштон Картер послал своей германской коллеге Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой рассмотреть возможность увеличения своего вклада в борьбу с ИГ. Пресс-секретарь военного ведомства подтвердил, что письмо было получено, однако не привел никаких подробностей, отметив, что оно находится в стадии рассмотрения.

Читайте такжеПентагон заявил о дальнейшем наращивании интенсивности операций против ИГИЛ

Издание уточнило, что конкретных просьб письмо не содержало и было аналогично запросам, направляемым другим партнерам США.

«Я считаю, Германия выполняет свою задачу, и мы не должны говорить о новых вопросах, относящихся к этой теме на данный момент», - сказала Меркель в ответ на вопрос журналиста о письме из Пентагона.

Таким образом, Меркель отказала в просьбе американцев о направлении дополнительной военной помощи против ИГ, отмечает Reuters.

Миссия Германии на Ближнем Востоке, согласно решению бундестага от 4 декабря, включает в себя шесть разведывательных самолетов Tornado, фрегат для защиты французского авианосца «Шарль де Голль»,топливозаправщики самолетов и контингент 1200 человек. Наносить воздушные удары в Сирии Германия не планирует.