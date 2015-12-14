Российские катера заставили турецкое торговое судно изменить курс

Поэтому сторожевой катер погранслужбы ФСБ РФ и ракетный катер ЧФ принудили судно изменить курс, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Черноморнефтегаза".

Как отмечает компания, при перестановке буровых установок на пути следования каравана судов с буксируемым объектом появилось "неустановленное торговое судно под турецким флагом".

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"Действуя в нарушение международных правил предупреждения столкновения судов в море и общепринятых норм морского судоходства, турецкое судно не уступило путь каравану, идущему перекрестным курсом, и предприняло попытку остановиться на пути его следования, чем заведомо создало аварийную ситуацию. В радиообмен с судами сопровождения капитан турецкого судна не вступал, не отвечая на вызовы", - говорится в сообщении.

Вчера УНИАН сообщал, что экипаж сторожевого корабля (СК) ВМФ России "Сметливый" открыл огонь из стрелкового оружия по турецкому сейнеру в Эгейском море.