Во Франции начался второй тур местных выборов

Партия, возглавляемая Марин Ле Пен, по итогам первого тура лидирует в шести из 13 регионов материковой Франции, пишет Европейская правда.

Однако, согласно опросам общественного мнения, правоцентристская Республиканская партия экс-президента Николя Саркози с тех пор смогла завоевать дополнительную поддержку.

Читайте такжеОснователь "Национального фронта" Ле Пен создал новое политическое движение

Республиканцы под руководством Саркози в первом туре оттеснили правящую партию социалистов Франсуа Олланда на третье место.

По итогам первого тура "Национальный фронт" получил 27,73% голосов, второе место заняли республиканцы с 26,65%. Правящая Социалистическая партия набрала 23,12% голосов.