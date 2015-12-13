Во Франции начался второй тур местных выборов
11:06, 13 декабря 2015Мир
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Во Франции проходит второй тур региональных выборов, на котором крайне правый "Национальный фронт" попытается повторить триумф прошлой недели.
REUTERS
Партия, возглавляемая Марин Ле Пен, по итогам первого тура лидирует в шести из 13 регионов материковой Франции, пишет Европейская правда.
Однако, согласно опросам общественного мнения, правоцентристская Республиканская партия экс-президента Николя Саркози с тех пор смогла завоевать дополнительную поддержку.
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Республиканцы под руководством Саркози в первом туре оттеснили правящую партию социалистов Франсуа Олланда на третье место.
По итогам первого тура "Национальный фронт" получил 27,73% голосов, второе место заняли республиканцы с 26,65%. Правящая Социалистическая партия набрала 23,12% голосов.
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