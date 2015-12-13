В Малайзии арестовали 130 человек, причастных к ИГ

"Мы арестовали 130 человек, вернувшихся из Сирии. Среди них имеются специалисты по изготовлению бомб. Я обратился к Верховному судье с просьбой создать специальный суд, который может работать даже ночью, чтобы рассматривать дела", — заявил министр на съезде правящей партии страны "Объединённая малайская национальная организация" (ОМНО), передает РИА Новости.

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ИГ, являющаяся на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности, за три года захватила значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, группировка пытается распространить свое влияние в странах Северной Африки.