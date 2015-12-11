Боевики ИГИЛ устроили тройной теракт на севере Сирии: погибли до 60 мирных жителей

Об этом сообщает Reuters.

Город контролирует курдское ополчение. В Тель-Тамре взорвались три автомобиля. По предварительным данным, погибли от 50 до 60 человек, все они - мирные жители.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

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Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны РФ заявили, что террористы ИГИЛ захватили около 70% территории Сирии.