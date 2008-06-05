Взрыв на шахте в Польше: есть жертвы

В Польше на шахте "Борыня" в среду вечером произошел взрыв метана.

По данным телеканала TVN24, погибли четверо шахтеров, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

В районе взрыва в шахте находились 32 горняка. Взрыв произошел на глубине 900 метров. По данным TVN24, сразу при взрыве погибли три человека и 14 пострадали. Однако один горняк, получивший тяжелые ранения, умер во время эвакуации на поверхность, отмечает NEWSru.

Шахта "Борыня" расположена в Силезии (юг Польши). Забой, где произошел взрыв метана, планируется законсервировать.