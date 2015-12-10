The Washington Post: Северная Корея намекает, что у нее есть водородная бомба, но это вызывает скептицизм

Об этом пишет Анна Файфилд в своей статье «Северная Корея намекает, что у нее есть водородная бомба, но это вызывает скептицизм», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Впервые режим, который уже провел три ядерных испытания, заявил, что построил экспоненциально более мощную водородную бомбу. Но недавнее воинственное заявление Ким Чен Ына вызывает у аналитиков сомнения, они считают, что молодой лидер в первую очередь пытается укрепить свою легитимность.

«Считаю ли я, что у них есть возможность сделать водородную бомбу? Я думаю, что это практически невозможно», сказал Дэниел Пинкстон, эксперт по ядерному оружию Северной Кореи, который сейчас находится в Babes-Bolyai University в Румынии.

Ким, лидер Северной Кореи третьего поколения, сделал такое заявление во время посещения территории бывшего оружейного завода в центре Пхеньяна. Северная Корея стала "мощной ядерной державой, готовой взорвать атомную и водородную бомбу, чтобы надежно защитить свой суверенитет и достоинство нации", сказал он, по сообщениям официального Центрального телеграфного агентства Кореи.

Атомная бомба использует деление, чтобы расщепить атомное ядро ​​и высвободить энергию, а водородная или термоядерная бомбы использует синтез с ядром. Это ведет к колоссальному взрыву в результате неконтролируемой, самоподдерживающейся цепной реакции, говорится в энциклопедии «Британника».

Кроме Кима, эту местность несколько раз посещали также президент-основатель Ким Ир Сен, дед нынешнего лидера, и Ким Чен Ир, его отец. Говорят, там на стрельбище Ким Ир Сен испытывал автомат, вскоре после разделения Корейского полуострова в 1945 году.

Эта местность регулярно появляется в официальных документальных фильмах о революции и о военно-промышленном комплексе Северной Кореи, говорит Майкл Мэдден, эксперт по правительству Северной Кореи. На фотографиях Ким Чен Ын проверяет винтовки внутри здания, а говорит уже за его пределами. Его помощники с блокнотами наготове записывают каждое его слово.

Заявление прозвучало не от Национальной комиссии обороны или политбюро, которые, как правило, делают все основные заявления. Превознося достижения своего деда и отца, Ким заявил, что он пытался очистить их наследие и свою легитимность, сказал Пинкстон, свободно владеющий корейским языком.

Анализируя корейскую версию, которая немного отличается от английской, эксперт сказал: Ким заявил, что 70 лет назад на этой территории был слышен звук автомата его деда, а сегодня Северная Корея стала ядерной державой, «которая может устроить взрыв водородной или атомной бомбы». Это вовсе не означает, что Северная Корея разработала бомбу, сказал он.

«Я очень скептически оцениваю факт того, что они могли совершить такой научный прогресс», сказал Пинкстон.

Южнокорейские разведчики также были скептически настроены и назвали слова Кима просто риторикой. «У нас нет никакой информации о том, что Северная Корея разработала водородную бомбу», цитирует агентство «Ренхап» неизвестного сотрудника разведки. «Мы не считаем, что Северная Корея, которой не удалось уменьшить ядерные бомбы, имеет в распоряжении технологии для производства водородной бомбы».

Северная Корея известна своими претенциозными заявлениями, которые обычно ничем не подтверждены. В последние месяцы, Пхеньян заявил, что может запустить баллистическую ракету с подводной лодки, что уменьшил ядерные боеголовки, чтобы они могли поместиться на ракете и перезапустил ключевые ядерные объекты в Йонбене. Ни одно из этих утверждений не было подтверждено. На самом деле, Северная Корея опровергла первое заявление неудачным запуском ракеты с подводной лодки в прошлом месяце.

Спутниковые изображения позволяют предположить, что Северная Корея, возможно, готовится снова провести ядерное испытание, или, по крайней мере, хочет быть готова к его проведению.

С 2006 года Северная Корея провела три ядерных испытания, но, несмотря на масштабное «бряцание оружием», она не взорвала устройство в начале 2013 года. Однако, при Ким Чен Ыне Северная Корея неоднократно позиционировала себя как ядерное государство и отказалась вернуться к многосторонним переговорам, направленным на то, чтобы убедить ее разоружиться.

Похоже, Северная Корея собирается строить новый туннель на своем полигоне для ядерных испытаний. Это повышает вероятность того, что страна все же проведет эти испытания в следующем году, сказал Джеффри Льюис, эксперт по нераспространению оружия в Институте международных исследований Middlebury в Монтерее, хотя нет признаков того, что они неизбежны.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предположило в сентябре, что Северная Корея, возможно, укрепляет свою ядерную программу, хотя агентству не предоставили доступ к ядерным объектам.

Используя спутниковые снимки, МАГАТЭ наблюдало за реконструкцией и строительством на главном заводе в Йонбене, что, вероятно, соответствует заявлениям страны о том, что она и дальше развивает свой ядерный потенциал, сказал Юкия Амано, генеральный директор МАГА