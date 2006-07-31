700 долларов в подарок - каждому

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Сабах распорядился выплатить каждому из своих подданных по 200 динаров, или $694 в качестве дара, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Это решение было утверждено в понедельник кувейтским парламентом.

Население Кувейта за вычетом иностранных рабочих составляет около миллиона человек, так что на "подарок" будет потрачено 200 миллионов динаров ($694 миллиона). Подобные выплаты, сообщает АП, практикуются в Кувейте регулярно.

Кабинет министров, который с начала июля работал над проектом постановления, считает, что эти деньги будут не лишними в бюджетах жителей страны.

Два миллиона иностранных рабочих подарка не получат, так как не являются подданными, отмечает агентство.

РИА "Новости"