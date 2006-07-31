Война против ”Хезболлы” будет расширена

За продолжение военных действий проголосовал сегодня кнессет (парламент) Израиля.

Как передает ИТАР-ТАСС, решение о продолжении операции было принято большинством голосов.

Ранее сегодня министр обороны страны Амир ПЕРЕЦ сообщил депутатам кнессета, что наземная операция против группировки "Хезболлах" в Южном Ливане будет "расширена и усилена", несмотря на приостановление действий авиации на 48 часов. Полное прекращение огня, указал он, означало бы победу экстремистов и поэтому недопустимо. "Ни при каких условиях не будет немедленного перемирия без предварительных условий", - сказал А.ПЕРЕЦ.