К спецназу США в Ираке и Сирии для борьбы с ИГ могут подключиться спецназовцы стран коалиции

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что отряды сил специального назначения из других стран могут присоединиться к борьбе против "Исламского государства", сообщает ZN.ua со ссылкой на издание Stars and Stripes.

Читайте такжеThe Daily Beast: Россияне присоединяются к ИГИЛ в массовом порядке

"Хотя я не могу говорить с вами о (конкретных) странах прямо сейчас, потому что мы все еще в процессе обсуждения с ними, у нас есть ряд стран, с которыми мы работаем с прямо сейчас, чтобы обеспечить дополнительные силы специальных операций в Сирии и Ираке", - сказал Данфорд.

Напомним, силы специального назначения США, которые схватили бен Ладена, Саддама, и Заркави, десятками отправляются за лидерами «Исламского государства».