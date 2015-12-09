К спецназу США в Ираке и Сирии для борьбы с ИГ могут подключиться спецназовцы стран коалиции
К спецназу США в Ираке и Сирии могут присоединиться отряды специального назначения из стран международной коалиции.
Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что отряды сил специального назначения из других стран могут присоединиться к борьбе против "Исламского государства", сообщает ZN.ua со ссылкой на издание Stars and Stripes.
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"Хотя я не могу говорить с вами о (конкретных) странах прямо сейчас, потому что мы все еще в процессе обсуждения с ними, у нас есть ряд стран, с которыми мы работаем с прямо сейчас, чтобы обеспечить дополнительные силы специальных операций в Сирии и Ираке", - сказал Данфорд.
Напомним, силы специального назначения США, которые схватили бен Ладена, Саддама, и Заркави, десятками отправляются за лидерами «Исламского государства».