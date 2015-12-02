The Daily Beast: Обама выпускает охотников-убийц на ИГИЛ

Об этом пишет Кимберли Дозьер в своей статье «Обама выпускает охотников-убийц на ИГИЛ», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Администрация Обамы отправляет элитные американские войска специального назначения в северный Ирак, после того, как высшие чины обороны и разведки США предупредили о том, что сеть ИГИЛ растет быстрее, чем усилия коалиции по борьбе с ней, сказали The Daily Beast высокопоставленные американские чиновники.

Новая оперативная группа по проведению спецопераций, во главе с элитным Объединенным командованием специальных операций (JSOC), должна снизить популярность так называемого «Исламского государства», уничтожая его лидеров и собирая разведданные, необходимые для пресечения большего количества их операций еще до начала.

JSOC изначально осуществит запланированные действия в Ираке, но территория проведения спецопераций может быть расширена за счет включения других сил специальных операций, сообщил The Daily Beast старший военный чиновник во вторник.

«Это зависит от нашего успеха в начальной миссии», который, скорее всего, повлияет на мнение иракского правительства, сказал он.

«Мы используем все возможности, которые только сможем», - добавил он.

Оперативная группа будет состоять примерно из 200 человек, с базой в северном Ираке, сказал высокопоставленный чиновник обороны.

Передовая группа будет работать примерно с 50 советниками по специальным операциям, которых задействуют в северной Сирии в конце этого месяца, чтобы консультировать местные силы в их борьбе.

«Это заставит всех в Сирии быть начеку», сказал министр обороны Эш Картер Конгрессу во вторник. «Вы не знаете, кто может ночью проникнуть через окно. И мы хотим, чтобы такое ощущение было у всех лидеров и последователей [ИГИЛ]».

Война против ИГИЛ началась в качестве миссии, которая, как поклялся президент США Барак Обама, не приведет к развертыванию сухопутных войск. Теперь она превратилась в операцию, в которой, как неохотно признали американские чиновники, силы задействованы не только на территории страны, но и в бою. Заявление позволяет предположить, что американские войска сейчас могут быть на линии фронта.

Заявление дополнительных войск во время заседания Комитета по делам вооруженных сил удивило многих в Пентагоне. Несколько участников, вовлеченных в операцию, почти не смогли ответить на базовые вопросы о новой миссии.

Ясно одно: По мнению чиновников Пентагона, дополнительные силы представляют последнюю корректировку стратегии, которая находилась в тупике в течение нескольких месяцев. Действительно, в заявлении во вторник, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал морской пехоты Джозеф Данфорд признался, что США "не остановили" ИГИЛ.

Картер и председатель Данфорд сказал Комитету по вооруженным силам Палаты представителей во вторник, что новые "экспедиционные" силы спецназначения будут проводить рейды и спасать заложников в Ираке и Сирии.

«Рейды в Ираке будут проводиться по просьбе иракского правительства и будут направлены на защиту границ и создание собственного потенциала иракских сил безопасности», сказал Картер на слушаниях во вторник.

Этот шаг отвергли критики стратегии администрации Обамы касательно ИГИЛ, которая заключается в отправке 3500 американских войск в Ирак для подготовки местных сил к борьбе, в сочетании с военно-воздушными силами США и других участников коалиции, которые уничтожают объекты ИГИЛ.

«Нельзя назвать точную дату, когда мы вытесним ИГИЛ из Ракки или даже Мосула», сказал председатель комитета по вооруженным силам в Сенате Джон Маккейн (R-AZ) MSNBC. «Пока они там, и у них есть база, они продолжат распространение».

Представители Пентагона говорят, что ИГИЛ потеряло 40 процентов своей территории в Ираке и 5 процентов того, что когда-то контролировало в Сирии, с тех пор как коалиция начала наступление в августе 2014 года.

Но американская разведка сообщает, что ИГ по-прежнему привлекает примерно 1000 новых наемников каждый месяц, и распространяется по всему миру, по крайней мере, в десяти странах, завоевывая новых последователей с помощью насильственных действий, как, например, теракты в Париже.

Идея новых экспедиционных сил заключается в том, чтобы заново создать уменьшенный вариант элитного подразделения Объединенного командования специальных операций (JSOC), которое действовало в Ираке во время американской оккупации. Эти силы осуществляли десятки рейдов каждую ночь, доказательства или информация, полученные от пленников в первом рейде, служили поводом для следующего. Недостаток для американской общественности в том, что операции JSOC являются сверхсекретными, поэтому какие-то объяснения можно получить, скорее всего, только, если операцию снимут на камеру мобильного телефона, или когда что-то пойдет не так.

С начала кампании США против ИГИЛ военные JSOC были на территории в ограниченном количестве. Но новая экспедиционная группа также предоставит военно-воздушные силы, боевой поиск, силы спасения, и медицинские средства, что, по словам чиновников спецоперации, позволит проводить более агрессивные рейды по всей территории Ирака, а также в Сирии, с более низким риском жертв, что является важным требованием для Белого дома.

Один высокопоставленный американский чиновник объяснил, что администрация неохотно одобрила рейды без таких ресурсов, потому что, если бы солдат тяжело ранили, то они находились бы за пределами "золотого часа", и не смогли бы получить медицинскую помощь для спасения жизни.

Специальные войска являются частью двойных сил специальных операций, которые должны выиграть время для работы 50 специальных советников. Они направлены в северную Сирию для работы с так называемой «Сирийской Арабской коалицией», которая включает в себя курдских боевиков, успешно отвоевавших территорию у ИГИЛ.

Высокопоставленные чиновники говорят, что эти советники должны быть задействованы в ближайшие две недели, их первым заданием будет оценка того, насколько хорошо борется «Сирийская Арабская коалиция», и помощь в активизации борьбы против ИГИЛ.

«Все, что у нас сейчас есть, – это их интерпретация происходящего», кратко рассказал высокопоставленный чиновник. Он считает, что оценка деятельности местных бойцов может занять несколько недель.

Все должностные лица говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить развертывание войск специального назначения.

Идея состоит в том, чтобы использовать ту же модель, как в Афганистане в 2001 году, когда около 60 американских «зеленых беретов» из сил специального назначения и небольшая группа сотрудников ЦРУ сотрудничала с Северным альянсом, чтобы свергнуть талибов.

«Вы должны расширить возможности для местных жителей, чтобы они исправили свои собственные проблемы», сказал генерал Джеймс Линдер, командир Специального центра «зеленых беретов» им. Джона Ф. Кеннеди и школы в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина.

«Нельзя просто очистить эти деревни с помощью американцев и получить те же результаты», сказал он в интервью The Daily Beast.

«Поэтому нужно проникнуть туда, чтобы выяснить, кто является ключевым коммуникатором, что может мотивировать этих людей, какие у них цели», сказал он.

Американские советники могут научить их всему: начиная с того, как обучить небольшое подразделение устраивать засады, до того, как координировать несколько команд, совершающих атаку на одну и ту же цель – пока повстанческим силам приходится учиться этому методом проб и ошибок, с часто смертельными и катастрофическими результатами.

Другие важные уроки: научить их не наносить удары по инфраструктуре или гражданскому населению, чтобы впоследствии им было чем управлять.

Линдер провел однодневную конференцию в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы решить, как лучше бороться с ИГИЛ, и объяснить политикам и аналитикам в Вашингтоне, как подразделения спецназначения помогают местным силам. Это сложный, многолетний процесс.

«Вы должны управлять ожиданиями американской общественности», сказал он, вторя высокопоставленным американским военным чиновникам, которые назвали это борьбой поколения. «Это будет долгосрочное сражение».