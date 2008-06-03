НАТО пытается понять, кто в Украине в НАТО хочет, а кто нет

16-17 июня в Украине состоится очередное заседание Североатлантического совета НАТО под председательством Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Он напомнил, что это будет уже четвертое заседание Североатлантического совета на территории Украины, но особенность текущего заключается в том, что Совет будет оценивать выполнение Украиной Плана действий Украина-НАТО.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что одно из основных беспокойств стран-членов НАТО заключается в уровне поддержки украинским обществом идеи членства Украины в Альянсе. Потому программа заседания Совета построена таким образом, чтобы ее члены имели возможность пообщаться с как можно более широким кругом украинского общества как в парламенте, так и в регионах. (УНИАН: ранее министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявлял, что делегация Североатлантического Совета, кроме Киева, посетит также Днепропетровск, Львов и Харьков).

Также А.ЧАЛЫЙ сообщил, что планируются встречи руководства НАТО с руководством нашего государства. Он напомнил, что Украина в декабре ожидает присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

А.ЧАЛЫЙ напомнил, что заседание, на котором будет приниматься решение, будет проходить на уровне министров иностранных дел стран – членов НАТО.