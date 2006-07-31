Сорочинская ярмарка глазами милиции

Управление Министерства внутренних дел в Полтавской области планирует привлечь около 600 своих сотрудников для обеспечения правопорядка во время проведения Сорочинской ярмарки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Полтавского областного управления милиции Сергей АВРАМЕНКО. (УНИАН: Национальная Сорочинская ярмарка состоится 17-21 августа в с. Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области).

«Это предварительная цифра. Возможно, если приедет Президент, то милиции будет больше. Пока точно ничего не скажу», - сказал С.АВРАМЕНКО.

Как сообщалось, в 2005 году охрану на ярмарке обеспечивало около 700 правоохранителей. При этом 120 работников Государственной автоинспекции были привлечены для охраны парковки и подъездного пути к ярмарке. 450 милиционеров обеспечивали охрану Президента Виктора ЮЩЕНКО, который посетил ярмарку.

В нынешней ярмарке примут участие украинские, российские, молдавские, польские, грузинские, белорусские, немецкий и польские предприятия.

Ярмарочная площадь составляет более 16 га.

Ежегодно Сорочинскую ярмарку посещает около 1 млн. человек.