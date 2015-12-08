В Совете Европы сожалеют о принятии Госдумой закона, разрешающего не исполнять решения ЕСПЧ

Об этом во вторник, 8 декабря, DW заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. В Совете Европы считают, что вопрос о приоритетности решений Конституционного суда (КС) над вердиктами международных инстанций нужно было вынести на рассмотрение независимых экспертов и общественности.

Читайте такжеЕвропейский суд по правам человека обнаружил нарушения в российском законе о прослушке

"Прискорбно, что этот закон был поспешно принят парламентом без проведения широкого публичного обсуждения", - заявил Ягланд. По словам генсека, сейчас юристы Совета Европы внимательно изучают этот законопроект и его возможные последствия после всех изменений, внесенных в него на момент голосования.

Госдума РФ в пятницу, 4 декабря, приняла законопроект, согласно которому КС может принять решение о невыполнении вердиктов международных судебных органов по защите прав человека. Норма распространяется в том числе на решения ЕСПЧ. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект 9 декабря.

В прошлом году ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере $1,86 млрд. В российском Минюсте это решение раскритиковали и указали на процессуальные противоречия.