Польша хочет разорвать соглашение НАТО-Россия от 1997 года - глава МИД
Польша хочет признать недействительным Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Defense News.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский настаивает, что соглашение нужно разорвать, потому что оно является причиной неравенства между старыми и новыми членами НАТО.
Документ 1997 года определял, что НАТО не имеет намерения, планов и причин размещать ядерное оружие на территориях новых членов альянса.
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"Это было соглашение политического характера, юридически необязательное (для выполнения), принятое в других международных реалиях", - сказал Ващиковский.
"В НАТО не может быть два уровня безопасности, один из которых Западная Европа с войсками США, военными базами и оборонительными сооружениями, а второй – Польша, без этих элементов... Польша – сосед России, вот почему мы говорим об этом", - подчеркнул глава МИД Польши.
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Ранее УНИАН сообщал, что после распада СССР Запад вместо сдерживания России направил усилия на развитие дружбы и партнерства с ней и странами Восточной Европы, но текущие события требуют вновь вернуться к политике сдерживания. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.
"Обеспечив надежное сдерживание против ревизионистской России, мы будем иметь лучшую основу для дальнейших отношений с Москвой – вернуть ее к уважению принципов международного права и, в свое время, начать восстановление доверия и партнерства, которые Россия предала", - добавил заместитель генсека НАТО.