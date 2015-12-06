Британия подстрахует истребителями свои боевые самолеты от столкновений с авиацией РФ в небе Сирии

Договоренность об этом была достигнута на фоне возрастающего беспокойства относительно возможных случайных столкновений с российскими самолетами в сирийском воздушном пространстве, передает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что более совершенный радар истребителей Typhoon и их возможности противоздушной обороны помогут боевым самолетам Tornado в обеспечении безопасности и выполнении наступательной задачи.

Кроме того, после атаки Турции на российский бомбардировщик Су-24 Россия разместила в Сирии комплексы С-400. "Любые самолеты, взлетающие с британской авиабазы Акротири (на Кипре - Ред.), немедленно попадают в радиус действия российских комплексов, и возможности истребителей Typhoon защитить себя и других очень пригодятся", – объяснил авиаэксперт Джон Лейк.

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Напомним, два британских истребителя Typhoon прибыли на авиабазу Королевских ВВС на Кипре в минувший четверг, где уже располагались шесть боевых самолетов Tornado. Истребители Typhoon присоединились к воздушной операции против «Исламского государства» в Сирии в ночь на пятницу.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что Typhoon является более современным самолетом, он в отличие от Tornado не способен нести некоторые основные заряды и ракеты, используемые для уничтожения главных целей террористов, таких как командные центры. В то же время радары Typhoon могут точнее распознавать цели, а их пилоты обладают гораздо большей ситуативной осведомленностью.

Кроме того, Typhoon способен нести ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности для самообороны.

Вчера УНИАН сообщал, что истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании нанесли вторую серию ударов по боевикам экстремистского движения "Исламское государство" в Сирии. Целями бомбардировок стали нефтеносные районы, контролируемые боевиками.