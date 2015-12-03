Полиция назвала имена "калифорнийских стрелков"

Полиция идентифицировала двоих напавших на учреждение для людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино в штате Калифорния, которые были убиты правоохранителями в перестрелке.

Ими оказались 28-летний Сеид Ризван Фарук и 27-летняя Ташфин Малик, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

Сообщается, что они были женаты. Фарук родился в США и в течение пяти лет работал в департаменте здравоохранения в Сан-Бернардино.

Полиция отмечает, что до сих пор мотивы преступления неизвестны.

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Как сообщал УНИАН, стрельба в учреждении для людей с ограниченными возможностям в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали 14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В ходе перестрелки сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двоих преступников. По информации Reuters, в ходе обыска в автомобиле были обнаружены две винтовки и два пистолета. Также был задержан третий подозреваемый, его причастность к преступлению устанавливается.