Путин: то, что я возглавил правительство, это любопытный факт

Премьер-министр Владимир Путин заявил, что роль президента останется ключевой в политической системе России, но влияние парламента в политической жизни будет возрастать.

"Россия - это президентская республика, и мы не намерены менять ключевую роль главы государства в политической системе страны", - сказал Путин в интервью французской газете Monde, отвечая на вопрос, станет ли в будущем российский премьер эквивалентом немецкого канцлера. В Германии президент играет в основном представительскую функцию.

Путин считает более важным не то, что он после ухода с поста президента возглавил правительство, а то, что при этом одновременно возглавил и правящую партию.

"То, что я возглавил правительство, это, конечно любопытный факт нашей политической истории, но может более важным является другое: более важным является то, что я одновременно возглавил партию, которая занимает лидирующие позиции в политической жизни страны и имеет устойчивое большинство в парламенте", - сказал Путин.

"Это, безусловно, знак того, что в России больше внимания уделяют много партийности и росту влияния парламента в политической жизни страны. И вот это является на самом деле основным политическим сигналом", - подчеркнул премьер.

Он отметил также, что прежде всего занимается вопросами экономики и социальной сферы, но как член Совета безопасности России в определенной степени имеет отношение к оборонной составляющей внешней политики России.

"Что же касается перераспределения полномочий внутри России, то конечное слово, безусловно, остается за президентом, а президентом России сегодня является господин Медведев", - сказал Путин.