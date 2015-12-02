Белый дом счел слишком затратным план по закрытию Гуантанамо
Белый дом отправил на доработку план Пентагона по закрытию тюрьмы на базе в Гуантанамо на Кубе и строительству аналогичной тюрьмы на территории США, поскольку он оказался слишком затратным.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, общая нагрузка на бюджет оценивалась в $600 млн, более половины из которых требовалось выделить единовременно на строительство тюрьмы. Сейчас ежегодно США тратят по $400 млн на содержание базы на Кубе, тогда как новая тюрьма потребует затрат в $300 млн в год.
Президент США Барак Обама, ранее обещавший закрыть тюрьму в Гуантанамо, отверг план и направил его на доработку. WSJ пишет, что это скорее всего станет его последняя попытка выполнить обещание перед уходом с поста президента.
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Сейчас на базе в Гуантанамо содержатся 107 заключенных, которые были задержаны в разное время в рамках борьбы с терроризмом после 11 сентября 2001 года. Половину из них уже одобрили к отправке в тюрьмы других стран, тогда как еще 59 заключенных считаются слишком опасными для перевода.
Как сообщал УНИАН, администрация президента США Барака Обамы находится в "завершающей стадии" по разработке плана "безопасного и ответственного" закрытия военной тюрьмы на базе ВМС США в заливе Гуантанамо на Кубе.
Отмечается, что закрытие Гуантанамо является приоритетом президента Барака Обамы, который, по его словам, считает это действием в интересах национальной безопасности США.