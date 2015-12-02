Белый дом счел слишком затратным план по закрытию Гуантанамо

06:00, 02 декабря 2015
Мир
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Белый дом отправил на доработку план Пентагона по закрытию тюрьмы на базе в Гуантанамо на Кубе и строительству аналогичной тюрьмы на территории США, поскольку он оказался слишком затратным.

REUTERS

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, общая нагрузка на бюджет оценивалась в $600 млн, более половины из которых требовалось выделить единовременно на строительство тюрьмы. Сейчас ежегодно США тратят по $400 млн на содержание базы на Кубе, тогда как новая тюрьма потребует затрат в $300 млн в год.

Президент США Барак Обама, ранее обещавший закрыть тюрьму в Гуантанамо, отверг план и направил его на доработку. WSJ пишет, что это скорее всего станет его последняя попытка выполнить обещание перед уходом с поста президента.

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Сейчас на базе в Гуантанамо содержатся 107 заключенных, которые были задержаны в разное время в рамках борьбы с терроризмом после 11 сентября 2001 года. Половину из них уже одобрили к отправке в тюрьмы других стран, тогда как еще 59 заключенных считаются слишком опасными для перевода.

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Барака Обамы находится в "завершающей стадии" по разработке плана "безопасного и ответственного" закрытия военной тюрьмы на базе ВМС США в заливе Гуантанамо на Кубе.

Отмечается, что закрытие Гуантанамо является приоритетом президента Барака Обамы, который, по его словам, считает это действием в интересах национальной безопасности США.

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