Белый дом: план закрытия тюрьмы Гуантанамо на Кубе уже на завершающей стадии разработки

Этот план Белый дом передаст на изучение Конгресса США, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.

В заявлении журналистам в Вашингтоне 22 июля пресс-секретарь администрации Обамы также заявил, что работа по закрытию тюрьмы "сложная", но было достигнуто "много важного прогресса".

По словам Эрнеста, Белый дом сейчас работает над деталями перевода заключенных, прохождение некоторыми из них военной комиссии, а также пересмотра статуса для отдельных заключенных.

Читайте такжеСША намерены открыть на Кубе свое посольствоЭрнест добавил, что закрытие Гуантанамо является приоритетом президента Барака Обамы, который, по его словам, считает это действием в интересах национальной безопасности США.

Некоторые члены Конгресса США неоднократно призывали Белый дом пойти на решение о закрытии тюрьмы Гуантанамо, где с января 2002 года содержатся члены террористической группировки "Аль-Каида", талибы и другие подозреваемые в терроризме лица неамериканского происхождения.

После более полувекового замораживания отношений США и Куба недавно возобновили свои дипломатические отношения. Кубинский лидер Рауль Кастро еще в начале года говорил, что восстановление полноценных отношений с США не будет возможным, пока не возвращена территория базы в кубинской бухте Гуантанамо, где американцы удерживают обвиненных в терроризме.