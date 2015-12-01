В России отказались от ряда военных учений ради финансирования операции в Сирии - СМИ

В российский оборонный бюджет 2016 года заложена военная операция России в Сирии, наращивать его не будут, так как Минобороны РФ отказалось от проведения ряда учений в следующем году.

Об этом "Известиям" сообщил высокопоставленный собеседник в правительстве.

"Один день операции в Сирии стоит значительно меньше, чем день учений Министерства обороны. Военная операция в Сирии никаким образом не влияет на увеличение бюджета. Учения зачастую обходятся значительно дороже. Все расходы на военную операцию вошли в итоговый бюджет на 2016 год и останутся на прежнем уровне", - отметил он.

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Сообщается также, что в Министерстве обороны России подтвердили эту информацию. Как пояснил собеседник «Известий» в военном ведомстве, было принято решение отказаться от некоторых военных учений в следующем году и направить имеющиеся средства на военную операцию в Сирии.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская разведка сообщала, что из-за нехватки средств Генеральный штаб ВС России вынужден отказаться от комплектования подразделений, которые привлекаются к боевым действиям на территории Сирии, личным составом на контрактной основе (получают около 150 тыс. рублей в месяц). Поэтому Кремль вынужден использовать кадровых военнослужащих со штатным должностным окладом (до 85 тыс. рублей).