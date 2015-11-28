Der Spiegel: в наземных операциях в Сирии погибли два российских солдата

Об этом сообщает Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

По информации издания, в ходе боевых действий в Сирии погибло по меньшей мере двое российских солдат.

Der Spiegel утверждает, что два участвовавших в сирийском конфликте бойца 22-й бригады спецназа Главного разведуправления РФ были похоронены 12 ноября в Ростове-на-Дону. Издание отмечает, что российские СМИ даже не упомянули о случившемся.

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Немецкий журнал сообщил также, что, помимо авиаударов военно-космических войск, российская сторона занимается транспортировкой сирийских солдат на самолетах Ил и вертолетах Ми-24. Кроме того, по данным журналистов, Россия предоставила Сирии 152-мм гаубицы "Мста-Б", которые имеются в арсенале 120-й артиллерийской бригады из Сибири.

Ранее УНИАН сообщал, что российские военнослужащие были замечены за пределами авиабаз военно-космических сил РФ на территории Сирии в районах проведения наземных операций.