Российских военных заметили в районах наземных операций в Сирии (фото, видео)
Российские военнослужащие были замечены за пределами авиабаз военно-космических сил РФ на территории Сирии.
Соответствующие данные опубликовали активисты команды Conflict Intelligence Team.
Отмечается, что российский военный Аяс опубликовал несколько фотографий, на которых видно места, по которым он едет в Сирии. Из этих снимков удалось установить, что военнослужащие РФ находятся более чем в 100 километрах от авиабазы Хмеймим.
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Поэтому трудно объяснить пребывание Аяса в Хаме с точки зрения официальной позиции российских властей, ведь в данном районе войска Асада ведут бои с повстанцами.
Учитывая, что российский военный служит в мотострелковой бригаде, а также что артиллерийский тягач на базе КамАЗ-6350 ранее фиксировался в Латакии, можно предположить, что Аяс на фотографиях также едет на артиллерийском тягаче на базе КамАЗ-6350 (артиллерия входит в состав мотострелковых войск). Также он фотографируется с российским пулеметом "Корд".
Также военный РФ снял и другую военную технику, например, бронеавтомобиль КамАЗ-IVECO "Рысь".
Вместе с Россией в Сирии снова появилась РК 9M79M "Точка". Появились и сообщения о ее применении в Идлибе и Латакии.
One of the rockets that launch from a #Russian warship in Mediterranean, the cities of northern #Syria#PutinAtWarpic.twitter.com/q1AZG6VJSc
— Khaled AL Homsi (@PalmyraPioneer) October 28, 2015
One of the too many #Russia|n missiles that fell on Khan Shaykhun civilians a while ago.. #Idlib#Syriapic.twitter.com/YKCtV1ds98
— Rami (@RamiAlLolah) November 3, 2015
Another OTR-21 Tochka found in #Latakia#Syria via @2Rook14pic.twitter.com/Sa921dU75h
— Abraxas Spa (@AbraxasSpa) November 1, 2015
Part of a #Russia|n Tochka missile found near a refugee camp on the #Syria|n-TK border in Latakia's n- countryside. pic.twitter.com/sxzoZjukPt
— Sakir Khader (@sakirkhader) November 2, 2015
Также есть свидетельства поставки Россией ракетной системы залпового огня БМ-30 "Смерч" и ее применения в провинции Идлиб.
Pic | BM-30 Smerch in #Syriapic.twitter.com/toEOI1yiCK
— Muhammed Al-Qahtani (@muh_Alqahtani) October 6, 2015
Russian BM-30 Smerch artillery rocket found on Taman'a #Idlib. https://t.co/CQFHnRmmFRpic.twitter.com/GfcekI67Wh
— Stork (@NorthernStork) October 11, 2015
Кроме того, опубликовано видео боев в Латакии, на котором слышна русская речь корректировщика.
Активисты подчеркивают, что Россия в сирийском конфликте ведёт гибридную войну, сходную с участием в украинском конфликте.
"Нанося бомбовые авиаудары, Россия одновременно, как минимум, поставляет различные ракетные системы залпового огня и тактические ракетные системы; поставляет обмундирование, в той или иной форме помогает в наземных боях, поставляя «советников», а также осуществляя артиллерийскую поддержку и корректировку огня", - подытожили они.
Кроме того, блогеры показали карту, на которой зафиксировано пребывание солдат РФ.