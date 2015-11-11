Российских военных заметили в районах наземных операций в Сирии (фото, видео)

13:00, 11 ноября 2015
Мир
9816 0

Российские военнослужащие были замечены за пределами авиабаз военно-космических сил РФ на территории Сирии.

ruslanleviev.livejournal.com

Соответствующие данные опубликовали активисты команды Conflict Intelligence Team.

Отмечается, что российский военный Аяс опубликовал несколько фотографий, на которых видно места, по которым он едет в Сирии. Из этих снимков удалось установить, что военнослужащие РФ находятся более чем в 100 километрах от авиабазы Хмеймим.

Читайте такжеАрмия Сирии прорвалась к осажденной "Исламским государством" авиабазе под Алеппо

Поэтому трудно объяснить пребывание Аяса в Хаме с точки зрения официальной позиции российских властей, ведь в данном районе войска Асада ведут бои с повстанцами.

Учитывая, что российский военный служит в мотострелковой бригаде, а также что артиллерийский тягач на базе КамАЗ-6350 ранее фиксировался в Латакии, можно предположить, что Аяс на фотографиях также едет на артиллерийском тягаче на базе КамАЗ-6350 (артиллерия входит в состав мотострелковых войск). Также он фотографируется с российским пулеметом "Корд".

ruslanleviev.livejournal.com
ruslanleviev.livejournal.com

Также военный РФ снял и другую военную технику, например, бронеавтомобиль КамАЗ-IVECO "Рысь".

Вместе с Россией в Сирии снова появилась РК 9M79M "Точка". Появились и сообщения о ее применении в Идлибе и Латакии.

Также есть свидетельства поставки Россией ракетной системы залпового огня БМ-30 "Смерч" и ее применения в провинции Идлиб.

Кроме того, опубликовано видео боев в Латакии, на котором слышна русская речь корректировщика.

Русскую речь можно услышать с 4:21 минуты

Активисты подчеркивают, что Россия в сирийском конфликте ведёт гибридную войну, сходную с участием в украинском конфликте.

"Нанося бомбовые авиаудары, Россия одновременно, как минимум, поставляет различные ракетные системы залпового огня и тактические ракетные системы; поставляет обмундирование, в той или иной форме помогает в наземных боях, поставляя «советников», а также осуществляя артиллерийскую поддержку и корректировку огня", - подытожили они.

Кроме того, блогеры показали карту, на которой зафиксировано пребывание солдат РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter