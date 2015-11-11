Российских военных заметили в районах наземных операций в Сирии (фото, видео)

Соответствующие данные опубликовали активисты команды Conflict Intelligence Team.

Отмечается, что российский военный Аяс опубликовал несколько фотографий, на которых видно места, по которым он едет в Сирии. Из этих снимков удалось установить, что военнослужащие РФ находятся более чем в 100 километрах от авиабазы Хмеймим.

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Поэтому трудно объяснить пребывание Аяса в Хаме с точки зрения официальной позиции российских властей, ведь в данном районе войска Асада ведут бои с повстанцами.

Учитывая, что российский военный служит в мотострелковой бригаде, а также что артиллерийский тягач на базе КамАЗ-6350 ранее фиксировался в Латакии, можно предположить, что Аяс на фотографиях также едет на артиллерийском тягаче на базе КамАЗ-6350 (артиллерия входит в состав мотострелковых войск). Также он фотографируется с российским пулеметом "Корд".