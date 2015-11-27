Глава Еврогруппы не исключил создание "мини-Шенгена" в будущем

Об этом заявил председатель Еврогруппы, нидерландский министр финансов Йерун Дейсселблум, передает украинская редакция "Немецкой волны". Он подчеркнул, что страны, которые не предохраняют в достаточной мере границы Евросоюза и при этом не участвуют в распределении потока мигрантов, ставят под угрозу существование Шенгенской зоны в ее нынешнем виде. "Некоторые страны сейчас говорят: "Это не наша проблема. Это ваша. Удачи!", - заявил Йерун Дейсселблум в интервью изданиям De Tijd и l'echo.

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По словам председателя Еврогруппы, есть несколько стран, которые тянут на себе самый тяжелый груз кризиса искателей убежища и принимают больше всего мигрантов. Этими странами, по его мнению, являются Швеция, Германия, Австрия, Бельгия и Нидерланды. При этом другие страны Шенгенской зоны, в частности на Востоке Европы, неохотно выполняют план Еврокомиссии по перераспределению мигрантов, прибывших в Европу с начала года.

В случае, если ситуация не изменится, страны, принимающие мигрантов, рискуют своими системами соцзащиты. "Чтобы защитить их, нужно защищать внешние границы. В противном случае многие люди будут приходить и требовать помощи и взорвут систему. Это то, что сейчас происходит в Нидерландах", - сказал он.

Со стороны Нидерландов идея создания "мини-Шенгена" уже звучала ранее в этом месяце. Однако Германия, без которой реализация такого плана невозможна, сразу же дистанцировалась от нее.