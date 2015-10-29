Составлен рейтинг развлечений для экономных туристов

В частности, издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, включило в рейтинг 10 позиций, первую из которых занял геотермальный пляж Наутолсвик рядом с Рейкьявиком в Исландии, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. Поплавать в бассейне с горячей морской водой может любой желающий: зимой цена за посещение территории, где располагаются бассейны составляет около $4, летом вход бесплатный.

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В немецком городе Бахарах экономные путешественники смогут переночевать в замке Шталек. Он был построен в XII веке и превращен в хостел. Цены за размещение начинаются от $24 за ночь.

Среди других мест с доступными развлечениями - коммуна Грас на юго-востоке Франции. Здесь за $50 туристы могут побывать на семинаре по изготовлению духов и создать собственный аромат.

В Гонконге находится самый бюджетный ресторан Tim Ho Wan, отмеченный звездами Мишлен. Составители списка не уточняют цены, но отмечают, что здесь можно попробовать недорогие жареные булочки из свинины, пирожки из жареной репы и рулеты из вермишели, фаршированные свиной печенью.